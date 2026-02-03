– Jesteśmy gotowi sprzedać Polakom węgiel z kopalni Bogdanka – informacja o tym, że takie słowa wypowiedział premier Ukrainy, to kolejne kłamstwo krążące w mediach społecznościowych.

Jak mówi Marcin Kostecki ze stowarzyszenia Demagog weryfikującego prawdziwość informacji, to manipulacja, mająca wyglądać wiarygodnie:

Kostecki dodaje, że w rzeczywistości sytuacja na której oparto zmanipulowany przekaz była zupełnie inna. Słowa te padły z ust ówczesnego premiera Ukrainy w kontekście pomocy Polsce:

Dodajmy, że każdą informację dotyczącą antyukraińskiej narracji powinno się weryfikować. Można to zrobić na stronie organizacji fact-checkingowych takich jak stowarzyszenie Demagog.