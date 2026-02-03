Lubuscy policjanci prowadzą kontrole pustostanów, altanek i innych miejsc schronień osób bezdomnych. Coraz niższe temperatury, to zagrożenie zdrowia i życia dla tych, którzy nocują w takich miejscach.

Funkcjonariusze z powiatu żagańskiego regularnie odwiedzają opuszczone budynki, sprawdzając czy nikt w nich nie przebywa. – Przy takiej pogodzie nietrudno o wychłodzenie organizmu, dlatego przestrzegamy przed bytowaniem w nieogrzewanych pomieszczeniach, czy długim siedzeniu na ławkach – mówi podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu:

– Zwracajmy uwagę na takie osoby i zawiadamiajmy służby. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie – zaznacza oficer:

Policja przypomina także o korzystaniu z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.