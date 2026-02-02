Polskie Linie Kolejowe utrzymują stan podwyższonej gotowości wszystkich służb dyżurnych i technicznych – informuje biuro prasowe PKP. Powodem są niskie temperatury.
Apelujemy do podróżnych, by sprawdzać portal pasażera przed wyruszeniem w drogę – mówi Anna Znajewska- Pawluk z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
Jak informuje, biuro prasowe PKP Polskie Linie Kolejowe w woj. lubelskim ruch kolejowy odbywa się zgodnie z rozkładem. Opóźniony jest jedynie pociąg Kijów – Warszawa, który na teren polski wjechał z opóźnieniem około 80 minut.
Warto sprawdzić portal pasażera
Nie ma opóźnień pociągów wynikających z silnych mrozów – informują Polskie Koleje Państwowe.
Jednak podróżni powinni sprawdzać Portal Pasażera, gdyż zdarzają się opóźnienia wynikające z problemów u przewoźnika
– podkreślił Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym mrozem. Najniższa temperatura spodziewana jest na północnym- wschodzie i wschodzie Polski.
Informacje na temat opóźnień i utrudnień znajdziecie na >>Portalu Pasażera<<.
Polecamy
PKP Intercity z umową kredytową do 3 mld zł m.in. na zakup piętrowych pociągów
PKP Intercity podpisały umowę kredytową do kwoty 3 mld zł z konsorcjum Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO BP. Z pozyskanych w...Czytaj więcejDetails