Polskie Linie Kolejowe utrzymują stan podwyższonej gotowości wszystkich służb dyżurnych i technicznych – informuje biuro prasowe PKP. Powodem są niskie temperatury.

Apelujemy do podróżnych, by sprawdzać portal pasażera przed wyruszeniem w drogę – mówi Anna Znajewska- Pawluk z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak informuje, biuro prasowe PKP Polskie Linie Kolejowe w woj. lubelskim ruch kolejowy odbywa się zgodnie z rozkładem. Opóźniony jest jedynie pociąg Kijów – Warszawa, który na teren polski wjechał z opóźnieniem około 80 minut.

Warto sprawdzić portal pasażera

Nie ma opóźnień pociągów wynikających z silnych mrozów – informują Polskie Koleje Państwowe.

Jednak podróżni powinni sprawdzać Portal Pasażera, gdyż zdarzają się opóźnienia wynikające z problemów u przewoźnika

– podkreślił Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym mrozem. Najniższa temperatura spodziewana jest na północnym- wschodzie i wschodzie Polski.

Informacje na temat opóźnień i utrudnień znajdziecie na >>Portalu Pasażera<<.