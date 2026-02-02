Emil Mikuła został nowym trenerem Klubu Futbolu Amerykańskiego Wataha Zielona Góra.

To były zawodnik oraz szkoleniowiec Stali Gorzów, który w swojej trenerskiej karierze prowadził także Bielawa Owls oraz Miners Wałbrzych.

Mikuła zastąpił na tym stanowisku Michała Roga (pozostanie w strukturach klubu). Okazuje się, że nowy szkoleniowiec Watahy bardzo dobrze zna zielonogórski zespół, który szykuje się do kolejnego sezonu na najwyższym krajowym szczeblu:

Wataha rozpocznie nowy sezon w PFL1 domowym meczem z Lakers Olsztyn 28 marca.