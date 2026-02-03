U jednego z wychowanków Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 wykryto zakażenie meningokokami. To bardzo groźne bakterie, stwarzające poważne ryzyko dla zdrowia i życia chorego.

Jak informuje dyrekcja, przedszkole jest w stałym kontakcie ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i postępuje zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Zostały już wskazane i poinformowane konkretne osoby, które objęto profilaktycznym leczeniem farmakologicznym.

Ryzyko zakażenia dotyczy jedynie osób, które miały długotrwały i ciągły kontakt z chorym. – W przedszkolu i rodzinie chorego dziecka wdrożono natychmiastowe działania – mówi Beata Dunal, kierownik sekcji epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie

W placówce przeprowadzona została także dezynfekcja

– Jesteśmy otwarci. Przedszkole funkcjonuje normalnie – mówi nam dyrektorka placówki Justyna Śpiewanek:

Pracownicy przedszkola proszą rodziców o zwrócenie uwagi na stan zdrowia ich dzieci i nieprzyprowadzanie do placówki dzieci z objawami chorobowymi.

Jutro o godzinie 16.00 w przedszkolu odbędzie się spotkanie informacyjne na temat meningokoków. Wezmą w nim udział pracownicy sanepidu. Na meningokoki można się zaszczepić. Jest to jednak szczepionka płatna.