Zielonogórzanki mogą skorzystać z nowych badań profilaktycznych, które oferuje Szpital Uniwersytecki. Kobiety w wieku od 25 do 64 lat, mogą wziąć udział w badaniach przesiewowych w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego, zwanego także wirusem HPV.

Wczesna diagnostyka umożliwia wykrycie choroby i rozpoczęcie skutecznego leczenia.

– Warto dbać o swoje zdrowie – podkreśla Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik prasowy zielonogórskiego szpitala:

Badania będą wykonywane w zespole poradni położniczo-ginekologicznych w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – informuje Sylwia Malcher-Nowak:

Badania będą wykonywane w każdy piątek od godziny 8.30. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Więcej informacji na temat badań profilaktycznych znajdziecie na stronie internetowej zielonogórskiego szpitala.