W Słubicach odbyło się dziś oficjalne otwarcie Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Do tej pory placówka mieściła się w Świecku, nie do końca spełniając potrzeby pracujących w niej funkcjonariuszy obu państw.

Kapitan Paweł Biskupik, rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim podkreślał, że placówka w Świecku rozrosła się i nie było komfortu wykonywania potrzebnych zadań.

Wojewoda lubuski Marek Cebula dodawał, że aby współpraca przebiegała dobrze, trzeba jej stworzyć dobre warunki, zwłaszcza na granicy.

Nadkomisarz Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji zwracał uwagę, że otwarte dziś centrum wykracza daleko poza nasz region.

– Taka wspólna placówka, zapewniająca wielu służbom bardzo dobre warunki to oczywistość. Ale w Słubicach konieczność – mówił Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego.

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Słubicach to miejsce współpracy wielu służb walczących z przestępczością graniczną. Podkreślał to Grzegorz Kozłowski z ministerstwa finansów.

Uroczystość otwarcia centrum w Słubicach próbowała zakłócić kilkuosobowa grupa Ruchu Obrony Granic. Na plakacie w języku niemieckim domagali się oni reparacji od Republiki Federalnej Niemiec.