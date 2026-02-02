Koszykarki KSSSE Enei AJP zrewanżowały się drużynie Energi Toruń za porażkę we własnej hali i w II rundzie Orlen Basket Ligi Kobiet pokonały torunianki w ich hali 92:49 (21:16, 23:16, 27:6, 21:11).

Gorzowianki rozpoczęły spotkanie od mocnego akcentu i po 4 minutach gry prowadziły 13:1. Po przerwie i zmianie systemu obrony przez trenera Elmedina Omanica miejscowe zdobyły 9 punktów nie tracąc żadnego, ale i tak na pierwszą przerwę zespoły schodziły przy prowadzeniu przyjezdnych 21:16.

Drugą kwartę „otworzyła” trafieniem za 2 punkty Gabriela Lebiecka, a za moment za trzy trafiła Charisma Osbourne i gorzowska drużyna miała już 10 punktów przewagi by do długiej przerwy powiększyć ją o kolejne 2 punkty (44:32).

Mecz rozstrzygnął się w trzeciej kwarcie, w której miejscowe przez ponad 8 minut zdobyły tylko dwa punkty, a w sumie w trzeciej odsłonie tylko 6, zaś gorzowianki w tym czasie wywalczyły punktów 27 i do ostatniej kwarty przystępowały z 33 punktową przewagą.