Zima w Lubuskiem nie odpuszcza. Temperatura w dzień sięga nawet minus 10 stopni Celsjusza. Strażacy przestrzegają jednak przed zabawami na zamarzniętych stawach i rzekach. To bezmyślność i narażanie życia.

Akweny pokrywa lód, jednak wchodzenie na taflę stawu czy jeziora jest ryzykowne. – Dbajmy o bezpieczeństwo własne i innych członków rodziny. Nie wchodźmy na pokryty lodem zbiornik wodny. Naprawdę nietrudno o tragedię – mówi brygadier Paweł Grzymała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:

– Jeśli chcemy pomóc osobie, pod którą załamał się lód, najpierw zadbajmy o własne bezpieczeństwo – zaznacza żagański strażak:

Strażacy przypominają także o wezwaniu służb dzwoniąc na numer alarmowy 112.