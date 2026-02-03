Wprowadził na rynek niemal 70 kilogramów różnych rodzajów narkotyków – zielonogórscy policjanci rozbili gang narkotykowy. Do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Postępowanie dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa lubuskiego.

– Zatrzymano osiem osób, z których cztery zostały tymczasowo aresztowane – przekazała podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskich policjantów. Czarnorynkowa wartość narkotyków to ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych:

Siedmiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednemu, 51-letniemu mężczyźnie zarzut kierowania tą grupą. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie taką grupą grozi od 2 do nawet 15 lat.