W kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim otwarto dziś wystawę obrazującą dziedzictwo sztuki i architektury biskupstwa lubuskiego. Istniało ono w latach 1124 – 1598, ale wiedza na jego temat jest skromna.

– To pchnęło mnie do poszukiwania wspólnych mianowników w sztuce czy architekturze tego transgranicznego regionu – mówi dr Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz z Muzeum Viadrina, kuratorka wystawy.

Jak dodaje ks. Piotr Grabowski, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim, ważnym jest poszukiwanie tego co naszych poprzedników kształtowało i śladów łączności z tamtymi wartościami.

Wystawę można było do tej pory oglądać we Frankfurcie nad Odrą. Od dziś do końca lutego będzie w Ośnie Lubuskim. W sumie, do końca roku, trafi do siedmiu polskich i pięciu niemieckich miast.