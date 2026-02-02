Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Ewa Dominiak, prezes ZNP w Gorzowie
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Ewa Dominiak, prezes ZNP w Gorzowie
Sekcja „Kolor i słowo” działająca przy Klubie Czarnej Dywizji zaprasza na warsztaty walentynkowe. Spotkanie zaplanowano na środę. Wstęp jest wolny....
Gmina Iłowa planuje budowę kolejnych obiektów sportowych przy ulicy Piaskowej. Samorząd zakończył już prace projektowe. Powstanie między innymi skatepark i...
Gmina Trzebiel planuje remont przyległej do urzędu sali widowiskowej. W obiekcie organizowane są wydarzenia z udziałem mieszkańców. W tym miesiącu...
Kościół katolicki 2 lutego obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego nazwane w Polsce świętem Matki Bożej Gromnicznej. To jedyny dzień w roku, kiedy błogosławione...
Rejestracja w Krajowym Systemie e-Faktur w wersji 2.0, który ruszył wczoraj (1.02) w całej Polsce, obowiązuje także organizacje pozarządowe. Również...
Minionej doby z wychłodzenia zmarły trzy osoby, a od początku listopada 40 osób - poinformowała w poniedziałek (2 lutego) Komenda Główna Policji....
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra