Zbliża się czas rozliczania podatników z fiskusem. Żagańska gmina przypomina, aby mieszkańcy sołectw zaznaczali w zeznaniu rubrykę zamieszkania. Wówczas część kwoty z podatku wpłynie do samorządu. To dla gminy ważne pieniądze przeznaczane na inwestycje.

Co roku wójt gminy kieruje prośbę do właścicieli gminnych posesji o wypełnianie deklaracji podatkowych w taki właśnie sposób. – To dla nas ważne środki. Każdy z mieszkańców może mieć wpływ na przyszłe zadania, które chcemy realizować. Pieniądze te przeznaczamy na rożne zadania. Jednym razem są to wiaty przystankowe, innym nowe lampy uliczne – mówi włodarz gminy:

Dodajmy, że składanie rozliczeń do skarbówki rozpoczyna się 15 lutego i potrwa do końca kwietnia.