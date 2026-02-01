Poniedziałkowym meczem Energa Toruń – KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. zakończy się 18 kolejka spotkań Orlen Basket Ligi Kobiet.

W pierwszej rundzie gorzowskie koszykarki dość niespodziewanie przegrały we własnej hali z toruńską drużyną 67:72 i w Toruniu chcą się zrewanżować rywalkom za tę niespodziewana porażkę. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, mówi trener gorzowskiego zespołu Dariusz Maciejewski.

Początek poniedziałkowego meczu Energa Toruń – KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. o godz. 19.00. Transmisja na antenie Radia Gorzów.