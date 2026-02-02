Rejestracja w Krajowym Systemie e-Faktur w wersji 2.0, który ruszył wczoraj (1.02) w całej Polsce, obowiązuje także organizacje pozarządowe. Również fundacje i stowarzyszenia będą tą drogą odbierać i wystawiać dokumenty.

Dla ich przedstawicieli szkolenia z KSeF prowadzi m.in. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Z możliwości posłuchania eksperta i zadania pytań skorzystali m.in. Emilia Halczak i Sebastian Tomczyk:

Jak podkreśla Agata Fogel z OWES zmian przepisów dotyczących organizacji pozarządowych i innych regulacji prawnych jest w ostatnim czasie sporo. Za wszystkimi trzeba nadążyć:

