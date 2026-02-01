ZKS Palmiarnia przegrał domowy mecz w ekstraklasie tenisa stołowego kobiet z PGE Fibrain AZS Politechniką Rzeszów 0:3.

Zielonogórzanki, które nie były faworytkami spotkania, zagrały w osłabionym składzie bez Zauresh Akashevy i Leny Puzio. Jako pierwsza do gry przystąpiła Maja Zarzycka (na zdjęciu):

Lucjan Błaszczyk szkoleniowiec zielonogórskiego zespołu mówi debiucie w ekstraklasie Leny Grobelnej i klasie zespołu rzeszowskiego z którym zmierzyły się jego podopieczne:

Karol Paśko – szkoleniowiec AZS Politechniki Rzeszów uważa, że nie należy lekceważyc młodego zespołu ZKS-u, który urwał punkt Bronowiance Kraków:

Wyniki gier:

Maja Zarzycka – Dominika Wołowiec 0:3 (7,7,3)

Maja Sokołowska – Ilona Sztwiertnia 0:3 (8,4,5)

Lena Grobelna – Oliwia Wątor 0:3 (2,2,8)