ZKS Palmiarnia przegrał domowy mecz w ekstraklasie tenisa stołowego kobiet z PGE Fibrain AZS Politechniką Rzeszów 0:3.
Zielonogórzanki, które nie były faworytkami spotkania, zagrały w osłabionym składzie bez Zauresh Akashevy i Leny Puzio. Jako pierwsza do gry przystąpiła Maja Zarzycka (na zdjęciu):
Lucjan Błaszczyk szkoleniowiec zielonogórskiego zespołu mówi debiucie w ekstraklasie Leny Grobelnej i klasie zespołu rzeszowskiego z którym zmierzyły się jego podopieczne:
Karol Paśko – szkoleniowiec AZS Politechniki Rzeszów uważa, że nie należy lekceważyc młodego zespołu ZKS-u, który urwał punkt Bronowiance Kraków:
Wyniki gier:
Maja Zarzycka – Dominika Wołowiec 0:3 (7,7,3)
Maja Sokołowska – Ilona Sztwiertnia 0:3 (8,4,5)
Lena Grobelna – Oliwia Wątor 0:3 (2,2,8)