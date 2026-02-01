Lubuski Komitet Obrony Demokracji świętuje 10 lat istnienia. Jubileuszowa impreza odbyła się dziś w Piekarni Cichej Kobiety w Zielonej Górze.

– Nie moglibyśmy bezczynnie patrzeć, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości niszczy państwo prawa – mówi Dariusz Nocek, przewodniczący lubuskiego KOD-u:

– Komitet odegrał ważną rolę, na pewno przyczynił się do wyniku wyborów w 2023 roku – powiedziała Elżbieta Polak, posłanka Koalicji Obywatelskiej:

– Brunatna fala w Polsce rośnie. Niedługo KOD znów może okazać się potrzebny – stwierdził Wadim Tyszkiewicz, senator Nowej Polski:

Właściciel lokalu Jerzy Nowak był jedną z osób, która od samego początku zaangażowała się w działalność KOD-u:

Czego życzyć działaczom Komitetu? – Żeby nie musieli już wychodzić na ulice – mówi Maja Nowak, posłanka Polski 2050:

– Jeśli spojrzeć na sytuację na świecie, to dziś demokracja w Polsce trzyma się całkiem dobrze – powiedział wicewojewoda i szef lubuskiej Nowej Lewicy Tomasz Nesterowicz:

Komitet Obrony Demokracji jest organizacją ogólnopolską, powstał w 2015 r. na fali protestów przeciwko zmianom w sądownictwie, jakie proponował i częściowo przeprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy.