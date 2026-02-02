Sekcja „Kolor i słowo” działająca przy Klubie Czarnej Dywizji zaprasza na warsztaty walentynkowe. Spotkanie zaplanowano na środę. Wstęp jest wolny. Zapisy na zajęcia odbywają się w bibliotece.

Klub organizuje eventy dla sympatyków wojska i mieszkańców w różnym wieku. – Mamy wydarzenia dla starszych grup, ale i dla młodszego pokolenia. Tym razem zapraszamy dzieci do kreatywnej zabawy. Oprócz dobrze spędzonego czasu to także integracja. Czekamy na chętnych. Zajęcia z bibliotekarkami odbędą się w sali husarskiej – mówi kierowniczka placówki Tatiana Kardynał-Grzegrzółka:

Początek środowych warsztatów godzina 16.00.