Koszykarze REWE digital Poland SKM Zastalu wygrali turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski U-19 i awansowali do półfinału.

W pierwszym spotkaniu SKM Zastal wygrał z Niedźwiadkami Przemyśl 88:84, a w meczu decydującym o pierwszym miejscu gospodarze turnieju pokonali Pyrę AZS Szkoła Gortata Poznań 83:70. Najwięcej punktów dla zielonogórskiej ekipy zdobyli: Jakub Kowacki 14, Benjamin Etu i Bartosz Chęciński po 13:

Drugie miejsce zajął zespół Pyry Poznań, a trzecie Niedźwiadki Przemyśl. Więcej o turnieju w Zielonej Górze w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód.