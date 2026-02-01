W Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku obchodzono dziś Światowy Dzień Mokradeł. Na spotkanie złożyły się prelekcje specjalistów, występy dzieci ze szkół w Kostrzynie nad Odrą, warsztaty oraz spacer po mokradłach.

– Mokradła to domena Parku Narodowego Ujście Warty. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że my każdego roku celebrujemy to święto – mówi Jolanta Gaczyńska, zastępca dyrektora Parku.

Wyjątkowość mokradeł u ujścia Warty do Odry podkreślał dr inż. Andrzej Kamocki. Profesor Politechniki Białostockiej wskazywał na wielorakie oddziaływanie mokradeł na okoliczne środowisko.

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest od 1997 roku, zawsze 2 lutego. To dzień podpisania w roku 1971, w irańskim mieście Ramsar, międzynarodowego układu dotyczącego ochrony przyrody.