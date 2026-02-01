Co najmniej sześć osób odniosło obrażenia w ataku wojsk rosyjskich na szpital położniczy w mieście Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy – poinformował w niedzielę (1 lutego) szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.

Rosjanie uderzyli w szpital położniczy w Zaporożu” – napisał Fedorow w komunikatorze Telegram, dodając, że stanowi to „jeszcze jeden dowód wojny wymierzonej przeciwko życiu”. „Liczba rannych zwiększyła się do sześciu osób

– dodał w kolejnym wpisie.

Fedorow ostrzegł przed atakiem rosyjskich dronów

Wcześniej Fedorow ostrzegł przed atakiem rosyjskich dronów na Zaporoże i alarmował o niebezpieczeństwie użycia przez Rosję kierowanych bomb lotniczych.