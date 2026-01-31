Kijowskie metro wznowiło pracę po awarii energetycznej. Problemy występują nie tylko w stolicy, ale w większości regionów Ukrainy. Władze zapewniają, że dostawy prądu będą wznowione.

W ukraińskiej stolicy po kilkugodzinnej przerwie działają już wszystkie trzy linie metra. Wicepremier i minister energetyki Denys Szmyhal przekazał, że w Kijowie, obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim przywrócono już dostawy prądu do obiektów infrastruktury krytycznej. Zapowiedział, że podobnie będzie z odbiorcami indywidualnymi.

Ukraińskie władze mówią o potężnej awarii technologicznej, która spowodowała wyłączenie linii wysokiego napięcia m.in. między zachodnią i centralną częścią Ukrainy. Pojawiły się także problemy z przesyłem prądu z elektrowni jądrowych.

Media spekulowały, że blackout był spowodowany rosyjskim cyberatakiem, ale ukraińskie władze temu zaprzeczyły. Do awarii doszło prawdopodobnie z powodu wielotygodniowych rosyjskich zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, które spowodowały jej znaczne uszkodzenia i długotrwałe deficyty w systemie przesyłu prądu.