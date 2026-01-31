Polska branża ceramiczna bije na alarm w sprawie umowy handlowej Unii z Indiami. Obawia się o swoją przyszłość w związku ze spodziewanym zwiększeniem napływu tanich płytek z tego kraju.

W najnowszym odcinku podcastu Szczyt Europy o spodziewanych problemach opowiada doktor inżynier Ferdynand Gacki, prezes Polskiej Unii Ceramicznej. Zwraca uwagę na różnice w kosztach produkcji.

– Nasze koszty wytworzenia, a koszty wytworzenia w Indiach to przelicznik 1:4. Bardzo to czarno widzę. Naprawdę walczymy o miejsca pracy. Tu już nie chodzi o jakiekolwiek zyski. Jesteśmy przemysłem energochłonnym i musimy spełniać wszelkiego rodzaju parametry unijne związane z normami jakościowymi czy dotyczącymi warunków pracy, ograniczeń środowiskowych. Takich uwarunkowań nie ma w Indiach – podkreślił Gacki.

Prezes PUC powiedział, że już teraz Indie zawłaszczają unijny rynek.

– To jest powyżej 41 proc. całości importu na teren Unii Europejskiej. Z tej puli największy udział trafia na teren Polski. Indie poczyniły bardzo w ostatnich latach bardzo duży skok cywilizacyjny, jeśli chodzi o produkcję płytek ceramicznych w świecie, ponieważ dzisiaj zajmują drugie miejsce po Chinach – zaznaczył Gacki.

I dzieje się to, jak powiedział, mimo siedmio- i ośmioprocentowych ceł obowiązujących od prawie trzech lat na płytki z Indii.

Prezes PUC oczekuje też wynegocjowania przez władze w Warszawie klauzul bezpieczeństwa, które będą chronić branżę ceramiczną. Jego zdaniem producenci z Indii nie powinni być też zwolnieni z unijnego podatku węglowego, bo będzie to cios dla polskich firm.

