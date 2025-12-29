„Zachód i Ukraina przegrają tę konfrontację, jeśli Rosja zdoła nas podzielić i podyktować warunki pokoju” – napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk po nocnych rozmowach z liderami państw europejskich.

Szef rządu uważa deklarację udziału Stanów Zjednoczonych w gwarancjach bezpieczeństwa za sukces. „Ale do finału rozmów wciąż daleko” – podsumował Donald Tusk.

Wczoraj na Florydzie Donald Trump i Wołodymyr Zełenski rozmawiali o planie pokojowym. Prezydent USA był optymistycznie nastawiony po spotkaniu. Zełenski poinformował, że projekt planu pokojowego zakłada 15-letnie gwarancje bezpieczeństwa USA. Prezydent Ukrainy poprosił Trumpa o ich przedłużenie na okres 50 lat.