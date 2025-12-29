Ukraińskie i zachodnie media dość wstrzemięźliwie komentują rezultaty spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Pojawia się określenie „szkwał informacyjny” i dopowiedzenie, że „w wielu kluczowych kwestiach strony pozostały przy wcześniejszych stanowiskach”.

„Trudno ustalić co naprawdę się dzieje, ponieważ na pierwszy rzut oka nie ma żadnego progresu” – tak wydarzenia na Florydzie skomentował Mark Stone, dziennikarz Sky News.

W ocenie części ukraińskich i zachodnich publicystów najważniejsze, że Trump i Zełenski rozmawiają i chcą dalej rozmawiać. Poinformował o tym również prezydent Wołodymyr Zełenski, który anonsował kolejne negocjacje ukraińskiej i amerykańskiej delegacji.

Zełenski oznajmił, że jest stuprocentowa zgoda w sprawie gwarancji bezpieczeństwa.

Plan jest finalizowany, omówiliśmy kolejność działań. Zgodziliśmy się, że gwarancje bezpieczeństwa są kamieniem milowym w osiągnięciu trwałego pokoju, nasze zespoły będą kontynuować pracę nad wszystkimi aspektami w nadchodzących tygodniach. Uzgodniliśmy też, że w styczniu dojdzie do spotkania prezydenta Trumpa, europejskich przywódców i delegacji ukraińskiej. Ukraina jest gotowa na pokój

– stwierdził prezydent Ukrainy.

Ze słów Donalda Trumpa wynika, że Moskwa też chce zakończenia wojny. Jednak wypowiedź kremlowskiego doradcy Jurija Uszakowa sugeruje, że stanowisko Rosji w kluczowych kwestiach nie zmienia się. Potwierdził to również Trump mówiąc, że Władimir Putin chce całego Donbasu.