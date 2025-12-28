Kończący się rok 2025 to bardzo często dla nas czas podsumowania i przypominania sobie, co było dobre, ale też często, co złego się wydarzyło. Myślimy też o nowym roku o tym, co może nas spotkać. Zapytaliśmy gorzowian, jak wspominają mijający 2025 rok i co myślą o nadchodzącym:

Psycholog i psychoterapeuta Mateusz Czerwczak twierdzi, że na nasze podsumowania ma wpływ wiele rzeczy, a na myślenie o przyszłości raczej nadzieja:

Jak się okazuje warto trzymać się faktów i myśleć nieschematycznie, a będzie dobrze.