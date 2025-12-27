Dziś 107. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po raz kolejny obchodzimy ten dzień jako święto państwowe. W Gorzowie przy tablicy pamiątkowej na cmentarzu komunalnym oraz na mogiłach powstańców na cmentarzu Świętokrzyskim zapalone zostały znicze i złożono kwiaty. Mówi wojewoda lubuski Marek Cebula:

– Powstanie Wielkopolskie zakończyło się sukcesem, a wielu z powstańców to nasi pionierzy –mówi sekretarz miasta Bartosz Kmita:

– Wielu powstańców, którzy przyjechali do Gorzowa po 1945 roku, pełniło ważne role w tworzącej się polskiej administracji – dodaje Michał Klisiński, prezes gorzowskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego:

– Na gorzowskich cmentarzach wciąż odnajdujemy groby kolejnych powstańców – mówi Andrzej Nawojczyk, sekretarz koła Powstańców Wielkopolskich w Gorzowie:

Na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Żwirowej pochowanych jest około 110 powstańców wielkopolskich, a kolejnych 30 na cmentarzu Świętokrzyskim przy ulicy Warszawskiej.