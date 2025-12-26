Żagański magistrat zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w corocznym konkursie. Plebiscyt dotyczy najpiękniejszych świątecznych ozdób i iluminacji na balkonach posesji. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

Ratusz podzielił zabawę na kilka kategorii. – Zapraszamy do pokazania ozdobionych odświętnie tarasów czy witryn sklepowych. Wystarczy wypełnić formularz konkursowy i wysłać go na wskazany w regulaminie adres. Więcej informacji na temat konkursowych zasad znaleźć można na stronie internetowej urzędu i w mediach społecznościowych. Na zgłoszenia czekamy do szesnastego stycznia – mówi wiceburmistrz Barbara Starczewska:

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 31 stycznia.