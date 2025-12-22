Zakończyła się budowa magazynów przy ul. Różanej w Zielonej Górze. Zostanie tam zlokalizowane Miejskie Centrum Bezpieczeństwa. W to miejsce przeniesie się m.in. zarządzanie kryzysowe. Będzie to magazyn ochrony ludności, magazyn przeciwpowodziowy, ośrodek analizy danych i zarządzania systemem ostrzegania. W magazynach gromadzony będzie podstawowy sprzęt potrzebny w razie konfliktu zbrojnego lub klęsk żywiołowych. Mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Na miejscu znajdzie się również miejski monitoring. Zielona Góra dostała na to zadanie dotację w wysokości 16 milionów złotych od wojewody lubuskiego.

