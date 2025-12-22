Uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności pod okiem strażaków i żołnierzy. Wszystko to, w ramach Zielonogórskiej Akademii Bezpieczeństwa. Dziś w magistracie podpisano kolejne umowy o współpracy.

Przypomnijmy, projekt zakłada organizację szkoleń i warsztatów z przedstawicielami służb mundurowych, które będą dotyczyły m.in. radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W zajęciach wezmą udział uczniowie m.in. IV i V Liceum Ogólnokształcącego.

– Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas najważniejsze – zaznacza Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry:

Zdaniem mł. bryg. Łukasza Januszewicza, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, dzieci powinny regularnie trenować podstawowe zasady bezpieczeństwa:

– Ćwiczenia praktyczne z młodzieżą są dla nas bardzo ważne – przyznaje płk. Grzegorz Dyrka, szef Ośrodka Zamiejscowego w Zielonej Górze Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji:

W akcję zaangażowała się również Izba Administracji Skarbowej. Tomasz Czuczejko, dyrektor zielonogórskiego oddziału, zaznacza, że pracownicy chcą dzielić się swoim długoletnim doświadczeniem:

Zielonogórska Akademia Bezpieczeństwa to wspólna inicjatywa, nadzorowana przez urząd miasta, Uniwersytet Zielonogórski oraz Ośrodek Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.