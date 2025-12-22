Budowa szpitala onkologicznego, remonty dróg i przebudowa amfiteatru – to jedne z najważniejszych inwestycji w Zielonej Górze w przyszłym roku, na które wskazuje Joanna Malon. Radna Koalicji Obywatelskiej podkreślała na antenie Radia Zielona Góra istotę finansowania unijnego. Na budowę Lubuskiego Centrum Onkologii w przyszłym roku Zielona Góra przekaże 5 milionów złotych:

Dzisiaj miasto podpisuje umowę na przebudowę zielonogórskiego amfiteatru. – To będzie wizytówka Zielonej Góry – ocenia Joanna Malon:

Na rozwój infrastruktury miasto przeznaczy w 2026 roku ponad 308 milionów złotych. Joanna Malon była gościem Rozmowy o 9.00.

