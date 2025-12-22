Na SOR tylko z ciężkimi przypadkami. Gdzie zgłosić się po pomoc medyczną w święta?

Jak co roku, w święta Bożego Narodzenia nieczynne będą gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zarówno w środę, w czwartek jak i w piątek publiczne przychodnie nie będą przyjmować pacjentów. Pomocy należy więc szukać w szpitalu, zarówno na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jak i w gabinetach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – mówi Paweł Trzciński, rzecznik prasowy gorzowskiej lecznicy.

Przypomnijmy: w pilnych przypadkach można też zgłosić się po pomoc dzwoniąc pod numer alarmowy 112.