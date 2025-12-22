Autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji od dzisiaj w zmienionym rozkładzie jazdy. Ze względu na świąteczną przerwę w szkołach, obowiązuje plan kursowania jak w ferie i wakacje. W Wigilię autobusy pojadą do popołudnia według niedzielnego rozkładu jazdy. Mówi Robert Karwacki, prezes MZK:

Komunikacja miejska ograniczona będzie w święta. W pierwszy dzień, 25 grudnia, dostępnych będzie kilka linii, z kolei w drugi dzień Bożego Narodzenia MZK wróci do niedzielnego rozkładu:

27 grudnia autobusy będą kursowały według zwykłego, sobotniego rozkładu jazdy.

