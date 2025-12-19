Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży w piątek (19 grudnia) wizytę w Polsce. Ukraiński przywódca po raz pierwszy oficjalnie spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim.

Obaj politycy mieli okazję przeprowadzić wcześniej kilka rozmów telefonicznych, jednak piątkowa wizyta Zełenskiego będzie pierwszą okazją do wymiany poglądów w formacie dwustronnym. Wśród omawianych tematów mają znaleźć się kwestie dotyczące bezpieczeństwa, tematyki historycznej oraz współpracy gospodarczej. Oprócz spotkania z prezydentem Nawrockim, Zełenski przeprowadzi też rozmowy z marszałkami Sejmu i Senatu – Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską oraz, prawdopodobnie, w godzinach popołudniowych, z premierem Donaldem Tuskiem. Szef rządu ma powrócić w piątek do Warszawy ze szczytu przywódców państw UE w Brukseli.

Wołodymyr Zełenski urodził się w 1978 r. w mieście Krzywy Róg na południu Ukrainy. Jego matka jest inżynierem, a ojciec profesorem uniwersyteckim i specjalistą w zakresie cybernetyki. Ukończył studia prawnicze w Krzyworoskim Instytucie Ekonomicznym, jednak nie podjął pracy zgodnej z wykształceniem i zajął się karierą aktorską. Początkowo występował w lokalnych grupach aktorskich i kabaretowych, a w 2003 r. został współwłaścicielem przedsiębiorstwa Studio Kwartał 95. Firma współpracowała z prywatnymi kanałami telewizyjnymi 1+1 i Inter (w latach 2010-12 Zełenski był członkiem zarządu telewizji Inter).

W 2006 roku producenci pierwszej edycji ukraińskiej wersji „Tańca z gwiazdami” kompletując skład uczestników zadzwonili do Zełenskiego, który ostatecznie wygrał zmagania pokonując w ostatnim odcinku piosenkarkę Natalię Mogilewską. Był też gwiazdą cyklu komedii romantycznych: „Miłość w wielkim mieście” (kolejne części powstały w roku 2009, 2010 i 2014), pojawił się też w filmach „8 pierwszych randek” (2012) i „8 nowych randek” (2015). W 2015 r. wystąpił w serialu satyrycznym „Sługa narodu” i wcielił się w nim w postać nauczyciela, który na skutek zbiegu okoliczności zostaje prezydentem Ukrainy.

Pod koniec 2018 r. były aktor zaczął pojawiać się w sondażach prezydenckich

W 2017 r. została zarejestrowana partia polityczna pod nazwą Sługa Narodu, nawiązująca do serialu, w którym występował Zełenski. Pod koniec 2018 r. były aktor zaczął pojawiać się w sondażach prezydenckich, a 31 grudnia 2018 r. ogłosił swój start w wyborach głowy państwa. W głosowaniu, które odbyło się w marcu 2019 r., wygrał pierwszą turę wyborów, uzyskując ponad 30 proc. głosów. W drugiej turze pokonał urzędującego prezydenta Petra Poroszenkę, zyskując poparcie 73 proc. wyborców. W lipcu 2019 r., w wyborach parlamentarnych, jego partia Sługa Narodu odniosła zwycięstwo, uzyskując 254 mandaty i tym samym bezwzględną większość w Radzie Najwyższej Ukrainy.

Inwazja Rosji na Ukrainę

Zełenski zintensyfikował swoją aktywność międzynarodową w 2021 r., gdy Rosja zaczęła koncentrować wojska przy granicy z Ukrainą, przygotowując się do ataku na sąsiedni kraj. Po rozpoczęciu przez Kreml pełnowymiarowej inwazji 24 lutego 2022 r. prezydent odmówił ewakuacji z Kijowa (taką propozycję miały złożyć mu władze USA). Od początku wojny Zełenski codziennie wieczorem, za pośrednictwem mediów i internetu, zwraca się obywateli Ukrainy, przedstawiając im aktualną sytuację polityczno-wojskową i działania, jakie są podejmowane w związku z rosyjską inwazją. Wielokrotnie odwiedzał pozycje sił ukraińskich na linii frontu. Ostatnio, 12 grudnia – Kupiańsk, skąd ukraińska armia wyparła siły rosyjskie.

W ciągu kolejnych blisko czterech lat wojny Zełenski przyjmował w stolicy Ukrainy wielu przywódców krajów zachodnich, w tym prezydenta USA Joe Bidena. Kilka wizyt w Kijowie w latach 2022-25 złożył także prezydent Andrzej Duda (jedna z nich zakończyła się na kilka godzin przed początkiem rosyjskiej pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę). Z Zełenskim spotykał się w Ukrainie m.in. premier Donald Tusk (w styczniu 2024 r. w Kijowie, w grudniu 2024 r. we Lwowie, w maju 2025 r. w Kijowie). Zełenski odwiedzał państwa, w tym Polskę, zwracając się o pomoc wojskową i gospodarczą dla walczącej Ukrainy. Występował m.in. na forum ONZ i Parlamentu Europejskiego; brał udział także w spotkaniach Rady Europejskiej i przywódców państw NATO.

Zełenski został w 2022 r. Człowiekiem Roku amerykańskiego tygodnia „Time”.