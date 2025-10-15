Pierwsza kondygnacja budynku Żarskiego Domu Kultury przy ulicy Wrocławskiej zostanie wyremontowana. Placówka otrzymała na ten cel środki z miejskiej kasy. Za chwilę ruszają prace. Koszt zadania to 60 tysięcy złotych.

Roboty obejmą pomieszczenia zajmowane przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz część sal warsztatowych. – Sukcesywnie odnawiamy nasz obiekt. Za nami solidny remont poddasza, teraz bierzemy się za najniższy poziom – mówi dyrektor Łukasz Matyjasek:

– Cieszy nas, że wkrótce nasi seniorzy wejdą w nowe pomieszczenia. Na czas remontu zajęcia uniwersytetu odbywać się będą w Salonie Wystaw Artystycznych – zaznacza dyrektor placówki:

Dodajmy, że prace potrwają miesiąc.