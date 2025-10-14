Żarski Dom Kultury oraz miejska orkiestra dęta zapraszają chętnych w swoje szeregi. Poszukiwani są przyszli instrumentaliści, osoby chcące grać w większym składzie. Placówka czeka na lubiących się uczyć bez względu na wiek.

Co roku muzycy organizują nabór do swojego składu. – Czekamy na dzieci, młodzież, ale i starszych. Wiek się nie liczy lecz chęć uczestnictwa w przygodzie z instrumentem. Nasza orkiestra towarzyszy wielu imprezom odbywającym się na terenie miasta, ale i w innych ciekawych miejscach – mówi dyrektor Żarskiego Domu Kultury Łukasz Matyjasek:

Dodajmy, że zapisy przyjmowane są w sekretariacie sali widowiskowej Luna.