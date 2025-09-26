Jutro rusza wernisaż wystawy pokonkursowej akcji fotograficznej pod nazwą „24 sierpnia w Żarach”. Ekspozycję można będzie obejrzeć przy Salonie Wystaw Artystycznych. Przedsięwzięcie organizowane jest już od 20 lat.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja poświęcona jest wspomnieniom z życia jednego dnia w mieście. – Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników fotografii, ale i autorów prac oraz jurorów na to wyjątkowe spotkane. Akcja już na stałe wpisała się w kalendarz miejskich imprez. To także promocja stolicy Dolnych Łużyc. Będzie można również porozmawiać z tegorocznymi zwycięzcami konkursu – mówi Łukasz Matyjasek dyrektor Żarskiego Domu Kultury:

Początek wystawy godzina 12.00.