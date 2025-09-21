Wielka Brytania i Portugalia mają ogłosić formalne uznanie państwa palestyńskiego tuż przed kluczową debatą podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W tym tygodniu szereg państw planuje

podjąć podobne kroki w celu wywarcia presji na Izrael w związku z sytuacją w Strefie Gazy. W najbliższych dniach można spodziewać się uznania państwa palestyńskiego przez kolejne kraje.

Brytyjski premier Keir Starmer ma zdecydować się na ten krok już dziś pomimo zdecydowanego sprzeciwu Izraela. Już w lipcu szef brytyjskiego rządu zapowiadał, że Wielka Brytania formalnie uzna państwo palestyńskie, jeśli Izrael nie podejmie „konkretnych kroków” w kierunku zawieszenia broni z Hamasem do czasu rozpoczęcia obrad ONZ. W odpowiedzi premier Izraela Benjamin Netanjahu oskarżył go o pochwalanie „terroryzmu” i uleganie „dżihadystycznej ideologii”.

Również portugalskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że formalnie ogłosi uznanie Palestyny. Lizbona zapowiedziała taki krok dwa miesiące temu, powołując się na „skrajnie niepokojący rozwój konfliktu”, kryzys humanitarny oraz powtarzające się groźby Izraela dotyczące aneksji palestyńskich terytoriów.

W tym tygodniu przywódcy światowi zbiorą się w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednym z głównych tematów debaty będzie koncepcja rozwiązania dwupaństwowego izraelsko-palestyńskiego.