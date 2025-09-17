W Strefie Gazy dochodzi do ludobójstwa – taki wniosek pojawił się w specjalnym raporcie, który przygotowała Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich.
Izrael stanowczo zaprzecza takim oskarżeniom. Tymczasem Tel Awiw rozszerza ofensywę lądową. Mieszkańcy Gazy uciekają przed bombardowaniem. Tylko wczoraj zginęło ponad 100 osób
O szczegółach Agata Król:
