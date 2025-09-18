Siedem miejscowości i 160 km kwadratowych wyzwolili ukraińscy żołnierze podczas kontrofensywnej operacji dobropolskiej.
Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że siły zbrojne wzięły w na Doniecczyźnie około 100 rosyjskich jeńców:
Straty Rosjan tylko od początku tej naszej operacji kontrofensywnej i tylko w rejonie Pokrowska w ostatnich tygodniach to ponad dwa i pół tysiąca żołnierzy. 1300 Rosjan zostało zabitych. Ukraina sprawiedliwie broni swoich pozycji i swojej ziemi
– powiedział Zełenski na nagraniu zamieszczonym wyżej.
Prezydent Ukrainy spotkał się na froncie z żołnierzami biorącymi udział w kontrofensywie.
