Siedem miejscowości i 160 km kwadratowych wyzwolili ukraińscy żołnierze podczas kontrofensywnej operacji dobropolskiej.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że siły zbrojne wzięły w na Doniecczyźnie około 100 rosyjskich jeńców:

Straty Rosjan tylko od początku tej naszej operacji kontrofensywnej i tylko w rejonie Pokrowska w ostatnich tygodniach to ponad dwa i pół tysiąca żołnierzy. 1300 Rosjan zostało zabitych. Ukraina sprawiedliwie broni swoich pozycji i swojej ziemi

– powiedział Zełenski na nagraniu zamieszczonym wyżej.

Prezydent Ukrainy spotkał się na froncie z żołnierzami biorącymi udział w kontrofensywie.