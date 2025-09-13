W sierpniu odnotowano umiarkowany spadek tempa ofensywy wojsk rosyjskich w Ukrainie – podało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony. Przeczy to doniesieniom władz w Moskwie oraz rosyjskich mediów o znacznych postępach sił inwazyjnych.

Według brytyjskich służb wywiadowczych w sierpniu armia rosyjska zajęła od 450 do 500 km kwadratowych terytorium Ukrainy, co stanowiło spadek w porównaniu z lipcem, gdy zagarnęła około 500-550 km kwadratowych. W czerwcu Rosja podbiła natomiast około 550-600 km kwadratowych ukraińskiej ziemi. W komunikacie przypomniano o postępujących rosyjskich zdobyczach w Ukrainie, odnotowywanych w poprzednich miesiącach – w okresie od marca do czerwca.

Prawdopodobnie kontrataki Sił Zbrojnych Ukrainy w okolicach Pokrowska, Kupiańska i Sum przyczyniły się do umiarkowanego spadku tempa rosyjskich zdobyczy terytorialnych w sierpniu 2025 r.

– czytamy w raporcie brytyjskiego resortu.

Zwrócono uwagę, że armia rosyjska nadal stosuje „zmodyfikowaną taktykę, przechodząc od zmasowanych natarć w celu osiągnięcia zdobyczy terytorialnych do ataków z udziałem małych grup szturmowych piechoty, wspieranych przez artylerię, lotnicze bomby szybujące i aparaty bezzałogowe”.

Działania te mogły przyczynić się do spadku liczby zabitych i rannych po stronie rosyjskiej. Wciąż jednak utrzymuje się „wysokie tempo działań operacyjnych na całej linii frontu” – zauważyło ministerstwo obrony.

Według brytyjskich szacunków, choć od marca Rosja odnotowuje spadek liczby ofiar na polu walki, to prawdopodobnie od początku 2025 r. liczba żołnierzy, którzy ponieśli śmierć lub zostali ranni, wyniosła około 300 tys. Resort ocenia, że od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. liczba ta może wynosić nawet ponad milion.