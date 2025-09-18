Atak ukraińskich dronów zatrzymał pracę rosyjskiej rafinerii w Wołgogradzie. Do ataku przyznało się dowództwo ukraińskich sił operacji specjalnych. Fabryka nad Wołgą jest największym tego typu zakładem w Południowym Okręgu Federalnym Federacji Rosyjskiej.

O ataku dronów na rafinerię w Wołgogradzie początkowo informowali Rosjanie. Potwierdziło to ukraińskie dowództwo Sił Operacji Specjalnych. Jak czytamy, według wstępnych informacji praca rafinerii została wstrzymana.

Jak napisano, rafineria była wykorzystywana do zaopatrywania potrzeb sił zbrojnych wroga. Rocznie przerabia niemal 15 mln ton ropy, co stanowi 5,6 proc. całkowitej przeróbki ropy w Federacji Rosyjskiej.

Ukraińcy za pomocą swoich dronów już wcześniej co najmniej cztery razy uderzali w rafinerię w Wołgogradzie. Ukraińskie częste ataki na rosyjski przemysł naftowy powodują deficyty paliwa w Federacji Rosyjskiej.