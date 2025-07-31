1 sierpnia przypada 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji w Żarach odbędą się rocznicowe uroczystości. Wspólnie z harcerzami i mieszkańcami władze ratusza upamiętnią poległych w obronie stolicy bohaterów.

Również jutro zaplanowano patriotyczne warsztaty w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. – Zachęcamy do wspólnego uczczenia ważnych dat w historii naszego kraju. A patriotyzm będą mogli okazać dorośli mieszkańcy, ale i dzieci podczas muzealnych zajęć – mówi rzeczniczka magistratu Agnieszka Zychla:

– Dokładnie o godzinie siedemnastej w centrum miasta rozpoczniemy wspominanie młodych powstańców – zaznacza przedstawicielka urzędu:

Cały program piątkowych wydarzeń dostępny jest w mediach społecznościowych magistratu.