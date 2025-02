Elon Musk, miliarder odpowiedzialny za program zmniejszania wydatków budżetowych w USA, zapowiedział w poniedziałek (3 lutego) na swojej platformie społecznościowej zamknięcie największej agencji pomocowej na świecie, USAID.

W rozmowie toczonej na platformie X z amerykańskim biznesmenem Vivkiem Ramaswamy i republikańską senatorką Joni Ernst, Musk oświadczył, że USAID jest „nie do naprawy”, natomiast prezydent USA Donald Trump podziela pogląd, że agencja powinna zostać zamknięta.

Poprzedniego dnia media doniosły, że nowa administracja USA zwolniła dwóch odpowiedzialnych za bezpieczeństwo szefów USAID, którzy usiłowali nie wpuścić do agencji wysłanników kierowanego przez Muska Departamentu Wydajności Państwa (DOGE).

W roku 2023 USAID wydała 72 mld dolarów na pomoc międzynarodową. Wśród odbiorców znajdowały się programy tak różnorodne jak dostęp kobiet do podstawowej ochrony zdrowia w strefach konfliktów, dostęp do czystej wody, zapobieganie i leczenie HIV/AIDS, czy działania antykorupcyjne – przypomniała agencja Reutera. W ubiegłym roku USAID zapewniła finansowanie 42 proc. światowej pomocy humanitarnej odnotowanej przez ONZ.

Dalsza część tekstu pod tweetem

USAID is a criminal organization.

Time for it to die. https://t.co/sWYy6fyt1k

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025