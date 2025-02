Siatkarki UKS-u Ares Nowa Sól pokonały we własnej hali UKS Set Gorzów 3:1 w zaległym meczu 9. kolejki III ligi.

Pierwsza partia należała do zawodniczek z Gorzowa, które były wyraźnie lepiej dysponowane i wygrały 25:17. Później jednak do głosu doszły gospodynie i wynikiem 25:23 w zaciętym drugim secie doprowadziły do remisu. Nowosolanki poszły za ciosem i zwyciężyły także dwie następne odsłony – kolejno do 18 i 19.

Dzięki tej wygranej piąty w tabeli Ares ponownie zbliżył się do czwartego Setu Gorzów na jeden punkt. Między tymi drużynami rozegra się w dwóch ostatnich kolejkach główna walka o ostatnie miejsce premiowane udziałem w fazie play-off.