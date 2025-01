W niedzielę w krytej pływalni kompleksu sportowego Arena w Żaganiu nietypowe spotkanie dla dzieci odpoczywających od nauki. Będą to zajęcia z nurkowania z wykorzystaniem sprzętu, jaki na co dzień służy do podwodnych eksploracji.

Jak co roku żagańscy nurkowie organizują tego typu aktywność w wodzie. – Zachęcamy do udziału w wydarzeniu. Świat z tej perspektywy jest zupełnie inny. To naprawdę wielka frajda, o czym przekonało się już wiele osób uczestniczących w naszych zajęciach – mówi właściciel klubu nurkowego Dariusz Drozdek:

– Nauka będzie się odbywać pod okiem moich instruktorów, więc zapewniamy bezpieczeństwo. Należy się jednak stosować do wszelkich zaleceń – zaznacza organizator:

Niedzielne zajęcia na pływalni rozpoczną się o godzinie 14.00.