Piłkarze Lechii Zielona Góra zremisowali u siebie z MKS-em Kluczbork 2:2 w meczu 17. kolejki III ligi.

Od początku goście bardzo groźnie kontrowali i właśnie dzięki tego typu akcjom prowadzili do przerwy 2:0 po golach Patryka Tuszyńskiego i Marko Zawady. Po przerwie Lechia wyraźnie przeważała, choć momentami nie miała pomysłu na grę. W 57 minucie sygnał do ataku dał jednak Mateusz Lisowski, wykorzystując „jedenastkę”. Niespełna pół godziny później do remisu doprowadził Rafał Figiel, który strzelił widowiskowego gola prosto z rzutu rożnego. Lechia miała jeszcze kilka okazji, by zdobyć zwycięską bramkę, ale remis utrzymał się już do końcowego gwizdka.

Więcej o meczu w magazynie „Dogrywka” w Radiu Zielona Góra (poniedziałek, 18:00).