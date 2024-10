Piłkarze CFB Stilonu Gorzów Wlkp. pokonali na własnym stadionie Grupę Chmiel Polonię Słubice 2:0 (1:0) w meczu 12 kolejki spotkań gr. 3 III ligi.

Pierwszy celny strzał na bramkę oddali słubiczanie, a dokładnie kapitan Polonii Daniel Stadie, którego strzał w 15 minucie obronił Szymon Czajor. 5 minut później gospodarze wykonywali rzut rożny. Adrian Łuszkiewicz dośrodkował na pierwszy słupek, a wbiegający w tempo Emil Drozdowicz głową skierował piłkę do bramki gości. Na drugą bramkę kibice czekali do 70 minuty, gdy Yevhen Protasov precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego z ok. 20 ominął mur i umieścił piłkę przy lewym słupku w bramce Grzegorza Gibkiego.

Z kolejnego zwycięstwa cieszył się kapitan Stilonu, współautor pierwszego gola Adrian Łuszkiewicz.