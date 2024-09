Dotkniętej powodzią Szprotawie z pomocą przyszły partnerskie miasta. Dwie niemieckie miejscowości Spremberg oraz Gevelsberg dostarczyły wiele przydatnych przedmiotów i żywności. O powodzianach pamiętał także ukraiński Umań.

Mimo, iż magistrat wydał zarządzenie w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy, to wciąż jest wiele potrzeb. – Cieszy nas ogromnie to, że nasi partnerzy nie zapomnieli o nas. To bardzo budujące. – mówi burmistrz Mirosław Gąsik:

Dodajmy, że przy dezynfekcji szprotawskich placów zabaw pomagają również wykwalifikowane służby z Dolnego Śląska.