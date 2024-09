Kolejne lubuskie gminy szykują się na odparcie fali powodziowych na Bobrze, Odrze i Nysie Łużyckiej.

W akcji przeciwpowodziowej, oprócz wojska, Obrony Terytorialnej i setek tysięcy wolontariuszy, uczestniczą też jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy-ochotnicy.

Jak wylicza Elżbieta Polak z lubuskiego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, do tej pory w działania przeciwpowodziowe w naszym województwie zaangażowano już ok. 20 jednostek OSP.

– Nasi druhowie pracowali w różnych miejscach regionu, wzmacniając wały, pomagając powodzianom czy rozwożąc worki z piaskiem i potrzebną aprowizację – dodaje Polak:

Elżbieta Polak przypomina, że w ostatnich latach lubuskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wzbogaciły się dużą ilość sprzętu, który teraz pomaga w walce z powodzią.

– Jak się okazuje, pieniądze wydane na ten sprzęt nie zostały zmarnowane – podkreśla:

Dodajmy, że w województwie lubuskim mamy ponad 343 jednostki OSP, w których działa ok. 10 tys. strażaków-ochotników. Ponad 6 tys. z nich jest w pełni przygotowanych do działań bojowych i gotowych do współpracy z Państwową Strażą Pożarną w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa.